Fu0ball-Oberliga : St. Tönis fordert den Spitzenreiter heraus

St. Tönis Etwas überraschend führt Schwarz-Weiß Essen die Oberliga-Tabelle an. SC-Trainer Alexander Thamm sieht seine Elf nicht chancenlos. Verzichten muss die Mannschaft auf Youngster Tobias Kokol.

(uwo) In der Fußball-Oberliga steht die nächste Englische Woche an. Und die beginnt für den SC St. Tönis mit dem Kracher gegen Tabellenführer ETB SW Essen. Unter der Woche geht die Reise zum Tabellendritten VfB Hilden und zum Abschluss trifft Alexander Thamm mit seiner Elf auf TuRU Düsseldorf. Die Konzentration gilt beim SC aber naturgemäß zunächst dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet, dem man zu Saisonbeginn durchaus eine gute Rolle zutraute, aber nicht so weit vorne auf der Rechnung hatte. „Eine spannende Truppe“, sagt Thamm, der vor allem den drittligaerfahrenen Frederik Lach und Routinier Matthias Tietz hervorhebt. „Die beiden verschaffen der jungen Mannschaft Stabilität.“

Zwei Akteure, die bei den Gastgebern für Stabilität im Spiel sorgen, sind Dominik Dohmen und Konstantin Möllering. Während Letzterer beim 2:0 in Homberg durch einen Schlag in die Wade angeschlagen ist, bemüht sich Dohmen nach seiner Verletzung um eine Rückkehr auf den Platz. Gleiches gilt für Gafuru Said und Johann Noubissi Noukumo, die ebenfalls wieder im Training sind. Wann mit ihnen wieder zu rechnen ist, ließ Thamm offen: „Wir werden das dosiert angehen.“ Was die Beanspruchung seiner Mannschaft angesichts der dritten Englischen Woche angeht, gibt sich der SC-Trainer gelassen: „Es ist sicher ein bisschen unglücklich unter der Woche weite Reisen antreten zu müssen. Ich hoffe auch, dass das in der Rückrunde ein Stück besser wird, wenn die nicht neu reglementiert wird. Was die Spiele angeht, sind wir vorbereitet. Dafür haben wir ja unseren Kader breit aufgestellt. Auch was Ausfälle angeht. Und wie man gesehen hat, sind das keine Worthülsen. Jeder bekommt seine Einsatzzeiten.“ Verzichten muss der SC auf Tobias Kokol. Der Youngster war erkrankt und das Trainerteam will durch einen zu frühen Einsatz kein Risiko eingehen. „Als Trainer muss man vorausschauend denken“, so Thamm.