Fußball-Oberliga Ein Derby im Zeichen des Abstiegskampfs

Sein Eindruck war, dass die Botschaft angekommen ist: „Wir haben eine engagierte Woche hinter uns. Die Jungs sind selbstkritisch, wollen sich selbst aus dem Schlamassel ziehen und sie wissen auch, dass es an jedem Einzelnen liegt“. Sich selbst nahm der 39-Jährige nicht aus: „Ich gehe voran und fühle mich nach jeder Niederlage hauptverantwortlich“. Das ehrt Thamm, doch in einer Hinsicht ist der Übungsleiter zweifellos außen vor: einer besseren Quote bei der Verwertung der Torchancen. Dass Abwehrspieler Lukas Stiels mit sechs Saisontoren neben Alfred Appiah die interne Torschützenliste anführt hat Aussagekraft. Die Offensivkräfte sind daher mehr denn je gefordert. Morgen wäre ein perfekter Zeitpunkt, damit zu beginnen. Das Hinspiel gewann der SC in einer engene Begegnung durch einen späten Treffer von Stiels mit 1:0. In der Rückrunde der letzten Saison setzte sich Union allerdings in St. Tönis verdient und überaus deutlich mit 4.1 durch.