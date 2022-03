Fußball-Bezirksliga : SC Schiefbahn im Lokalderby wieder mit Daniel Klinger

Willich Trainer Heinz Vossen hört im Sommer beim SSV Grefrath aus beruflichen Gründen auf. Die Verantwortlichen haben die Mannschaft informiert und wollen sich bei der Suche nach einem Nachfolger Zeit lassen.

(WeFu) Willicher Lokalderby zum Zweiten! Vierzehn Tage nach der Coronaabsage des SC Schiefbahn steht das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduell in der Fußball-Bezirksliga für kommenden Samstag wieder auf dem Terminkalender. Die sportlichen Veränderung des dazwischen liegenden Spieltags haben die Ausgangspositionen nur unwesentlich verändert. Die bestens im vorderen Mittelfeld rangierenden Willicher zogen knapp gegen den souveränen und weiter ungeschlagenen Tabellenführer SC Victoria Mennrath den kürzeren, und der SCS brachte einen Zähler aus Lürrip mit. Im Prinzip beides erwartungsgemäß, wobei das Punktekonto der weiter arg bedrohten Schiefbahner natürlich etwas anwuchs. Angepfiffen wird an der Siedlerallee um 17 Uhr. Wieder dabei nach dem abbrummen der fünften gelben Karte ist bei den Platzherren Daniel Klinger. Und die Vergangenheit hat gezeigt, wie wichtig er für die Defensive ist. Das Hinspiel endete übrigens 1:1.

Niederlage und Sieg stehen für den SV Vorst in der Rückrunde zu Buche. Das ist absolut im Rahmen, zumal Trainer Johannes Dahms personell noch längst nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Für die Begegnung in Brüggen hofft er, dass noch der ein oder andere Akteur aus der Coronapause zurückkehrt. Bei den Brüggener spielen mit Daniel Kawohl, Sandro Meyer, Nils Bonsels, Max Haese, Nicolas Oelsner oder Dustin Herrmann schon einige Spieler, die was vom Umgang mit dem runden Leder verstehen.