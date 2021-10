Radball : U19-Radballer des RSC Blitz peilen das DM-Endspiel an

Das Radball-Duo Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz. Foto: RSC Blitz Schiefbahn

Schiefbahn Am Samstag findet in Schiefbahn das Halbfinale statt. Das Duo Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz hat beim UCI World Cup 2021 in Beringen mit einer Wildcard den fünften Platz belegt.

(lus) Am kommenden Samstag findet in der Sporthalle des St.-Bernhard-Gymnasiums in Schiefbahn ab 14 Uhr das U19-Halbfinale zur Deutschen Radball-Meisterschaft statt. Vom RSC „Blitz“ Schiefbahn ist das Team Jannis und Robin Leusch vertreten. Die Chancen stehen gut. Bei der Landesmeisterschaft haben die beiden bereits den zweiten Platz und im Viertelfinale den ersten Platz erspielt. Um sich für die DM zu qualifizieren, muss mindestens der zweite Platz her. Durchsetzen müssen sich die „Blitzer“ dafür unter anderem gegen Mannschaften aus Oelde (NRW), Reichenbach (Sachsen) und Krofdorf (Hessen). Der Einlass ist kostenfrei und erfolgt nach der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet).