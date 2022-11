RSC Schiefbahn „Blitzer“ fahren zur 5er-Radball-DM

(lus) Das 5er-Radballteam des RSC „Blitz“ Schiefbahner Team hat als Aufsteiger in der Bundesliga-Saison den Sprung in die „Top 5“ der Liga gespielt. Damit qualifizieren sich die „Blitzer“ zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Deutsche Meisterschaft und werden am 10. Dezember um den Titel im 5er-Radball spielen. Das ist das Ergebnis einer herausragenden Bundesliga-Saison, in der die Schiefbahner den vierten Platz erreichten.