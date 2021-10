Hallenrasport : „Blitz“-Duos starten bei der DM mit Medaillen-Chancen

Das Kunstradduo Laura Hanns und Julia Wolf startet in Moers bei der Deutschen Meisterschaft. Foto: RSC Blitz Schiefbahn/Heike Müller

Willich Die Deutsche Meisterschaft im Hallenradsport findet am kommenden Wochenende im „Enni-Sportpark Rheinkamp“ in Moers statt. Die Radballer Hermanns/Holland-Moritz und die Kunstradfahrerinnen Hanns/Wolf starten.

(lus) Die Verantwortlichen und Aktiven des Radsportclub „Blitz“ Schiefbahn fiebern mit Spannung den Deutschen Meisterschaften im Hallenradsport entgegen, die am Wochenende im „Enni-Sportpark Rheinkamp“ in Moers stattfinden. Zwei Teams der Eliteklasse treten an: Das Kunstrad-Duo Laura Hanns und Julia Wolf hat sich ebenso qualifiziert wie die Radball-Bundesligisten Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz. Beide wollen die bereits guten Ergebnisse der letzten DM 2019 überbieten. Die Radballer sicherten sich den vierten Platz, die Kunstradfahrerinnen den siebten.

An diese Leistung anzuknüpfen und sie bestenfalls noch zu überbieten, ist nicht ganz einfach. Denn noch bevor der Sportbetrieb nach der DM 2019 wieder Fahrt aufgenommen hatte, wurde dieser Pandemie-bedingt unterbrochen – und schließlich abgebrochen. Auch die DM 2020 musste abgesagt werden. Dazu kam ein Trainingsstopp. In diesem Jahr konnten die Saisons im Kunstrad wie im Radball zumindest in einem reduzierten Maße ablaufen.

Für das Kunstrad-Duo Laura Hanns und Julia Wolf ging es im September wieder los. Beim 2. German Masters belegten sie einen guten fünften Platz. Und beim Deutschlandcup eine Woche später war der klare Wettkampfsieg (Platz 1) gleichzeitig das Ticket zur DM. Die Vorbereitungen auf den prestigereichen Wettkampf laufen folglich auf Hochtouren. Man gehe „auf dem Zahlfleisch“, berichtet Hanns: „Aber wir freuen uns doch sehr auf die Deutsche.“ Das Duo malt sich gute Chancen aus: Von den Erfahrungen der DM 2019, die ebenfalls in Moers stattfand, könne man profitieren. Der Boden des „Enni Sportpark Rheinkamp“ gilt unter Kunstradfahrern als schwer zu fahren. Gleichwohl haben Hanns und Wolf ihre Kür kurzfristig noch angepasst – kompliziertere Übungen und damit mehr eingereichte Punkte.