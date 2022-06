Radball : U15-Duo des RSC „Blitz“ bei der DM

Schiefbahn Die Schiefbahner Lukas Lank und Ben Juckenhöfel sammelten bei den Titelkämpfen in Bergheim beim zweitägigen Turnier mit acht Mannschaften viel Erfahrung. Sie waren das einzige Team aus NRW.

(RP) Auf der großen Bühne und vor Hunderten von Zuschauern fühlt sich der Sport dann doch ganz anders an. Das haben die Schiefbahner Lukas Lank und Ben Juckenhöfel jüngst erfahren – als sie sich bei der Deutschen Meisterschaft in Bergheim mit den besten Radball-Teams ihrer Altersklasse messen konnten.

In der NRW-Liga treten die Radballer Lank/Juckenhöfel in der Altersklasse U15 (Schüler A) an. In der Saison landete das Team auf dem zweiten Platz und erspielte sich bei der Landesmeisterschaft den ersten Platz – und damit den Titel des Landesmeisters. Es folgten das Viertel- und das Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft. Auf nationaler Ebene zeigte sich erneut die Qualität des Teams, das Duo qualifizierte sich mit einem dritten Platz im Viertelfinale und einem zweiten Platz im Halbfinale für die Deutsche Meisterschaft.