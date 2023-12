4:2-Heimsieg gegen Dresden Pinguine drehen im letzten Drittel auf

Schöner hätte das Eishockey-Jahr an der Krefelder Westparkstraße nicht enden können. Die Pinguine taten sich im Duell mit den Eislöwen aus Dresden zwar sehr schwer, feierten am Ende aber einen verdienten Arbeitssieg. Erst im letzten Drittel drehten die Gastgeber so richtig auf und stellten die Weichen mit drei Treffern in Folge auf Sieg. 7445 Zuschauer sorgten in der Yayla-Arena für einen neuen Rekord bei einem Indoor-Hauptrundenspiel der DEL2.