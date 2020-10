Fußball-Landesliga : Niklas Jahny schießt VfL zum ersten Sieg

Endlich hat es mit dem ersten Sieg in der Fußbakll-Landesliga geklappt: Der VfL Tönisberg schlägt Fichte Lintfort mit 2:1 und belohnt sich damit für eine gute Leistung. Jetzt blickt der Aufsteiger zuversichtlich in die Zukunft.

(uwo) Die Erleichterung war Andreas Weinand ins Gesicht geschrieben. Der Trainer des VfL Tönisberg kam beim 2:1 (2:1) über Fichte Lintfort im sechsten Anlauf zum ersten Mal in den Genuss eines Sieges und darf sich Hoffnungen machen, mit seiner Mannschaft schon bald wieder die Abstiegsränge zu verlassen.

Der Aufsteiger erwischte erneut einen guten Start und ging durch Cerdic Sprenger verdient früh in Führung (3.). Der Ausgleich durch Tim Konrad (12.) brachte den VfL eine Zeit lang ins Wanken, und Keeper Nick Esser bewahrte seine Elf zweimal vor einem möglichen Rückstand. Der Siegtreffer blieb Niklas Jahny vorbehalten, der einen an ihm verursachten Foulelfmeter verwandelte (29.). Die erneute Führung geriet nicht mehr in Gefahr, weil die Gastgeber den zweiten Abschnitt kontrollierten und sich endlich einmal belohnten.