Motorsport : Motocross-Fahrer Stefan Ekerold belegt Platz sechs

Willich Der Willicher startet beim ADAC MX Masters.Am Wochenende 30. & 31. Juli geht es mit dem Rennen im baden-württembergischen Gaildorf weiter. Die Wertung der Deutschen Meisterschaft führt er an.

(MaHa) Der 26-jährige MotoCross-Fahrer Stefan Ekerold hat seinen Vorsprung in der Deutschen Meisterschaft auf einem Hartbodentrack beim MSC Schweighausen in Baden-Württemberg mit nun 19 Punkten weiter ausgebaut. Ekerold gewann mit den Plätzen 1 und 3 in den beiden Wertungsrennen die Tageswertung vor Boris Maillard und Nico Koch. „Ich bin natürlich zufrieden. Platz 3 in der Quali war schon gut und dann der Laufsieg im ersten Rennen war super. Im zweiten Rennen kam ich beim Start in einige Positionsrangeleien und habe Zeit verloren. Aber zum Schluss konnte ich mit dem Tagessieg meine Führung in der Deutschen Meisterschaft weiter ausbauen“, sagte Ekerold nach dem Rennen. Am Wochenende steht für die MSC-Piloten das Rennen beim MSC Aichwald auf dem Programm.