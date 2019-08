Fußball-Bezirksliga : Mandel macht für den VfL Tönisberg den Unterschied

Tönisberg Der neue Trainer Andreas Weinand kommt bei dem Team mit seiner Spielphilosophie an. Nach zwei Siegen zum Auftakt geht es heute zu Borussia Veen.

Der VfL Tönisberg legte in der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga, die er im vergangenen Juli überraschend zugeordnet wurde – plötzlich hieß es, sich auf ganz neue Gegner einstellen –, mit zwei knappen Siegen einen Saisonstart hin, wie er besser nicht sein könnte. Der im Juli neu gekommene Trainer Andreas Weinand sagt dazu: „Es ist toll, wenn man neu anfängt, so zu starten. Und weil ich aus der Moers-Gelderner Ecke komme und sie gut kenne, ist die Neueingruppierung für mich sogar gut.“ Der 34-Jährige war zu Spielzeitbeginn vom A-Ligisten Rheurdt-Schaephuysen zu den Rot-Weißen gekommen, die für diese Saison ihren Etat erneut etwas runterfahren mussten.

Allein der vom Oberligisten Ratingen 04/19 verpflichtete Moreno Mandel, der aus dem Nachwuchs des VfR Fischeln stammt, dürfte in der neuen Umgebung einen Unterschiedsspieler ausmachen. Daran ändert auch nichts, dass er nach vielen Toren in der Vorbereitung in der Meisterschaft noch nicht getroffen hat.