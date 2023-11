Trabrennen Michael Nimczyk steht vor seinem 13. Meistertitel

Daran besitzt Michael Nimczyks Vater Wolfgang als Trainer einen großen Anteil, der am Ende des Jahres schon seit über einem Jahrzehnt als bester Trainer des Jahres ausgezeichnet wird. 192 Siege stehen für ihn momentan zu Buche. Das Pferdesportzentrum zieht Besitzer aus ganz Deutschland und den benachbarten Niederlanden magisch an, die dort ihre schnellen Vierbeiner in die vertrauensvollen Hände der Familie Nimczyk plus Team geben. In Schweden war Nimczyk in diesem Jahr nur an einem Renntag am Start, feierte aber gleich zwei Siege. „Nimczyk is back“, titelte anschließend die Fachpresse. Auch sonst war der deutsche Champion international auf Bahnen in den Niederlanden und Belgien am Start. Dort sind die Preisgelder meist deutlich höher als hierzulande.