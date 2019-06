Reiten : Guter Reitsport bei Kreistitelkämpfen

Grefrath Bei den Meisterschaften des Kreispferdesportverbandes Viersen gab es weniger Titel als in der Vergangenheit zu gewinnen. Vielleicht auch ein Grund für weniger Starter in Grefrath, die große Hitze tat ihr Übriges.

Beim Nachwuchs ließ in der Vielseitigkeit Dressur/Springen die Beteiligung auf E-Basis zu wünschen übrig. In der A**-Vielseitigkeit machten mehr Teams mit, die aber in erster Linie aus Mannschaften des Ausrichters RV Graf Holk Grefrath und des RFV Hubertus Anrath-Neersen bestanden. Große Vereine wie der RFV Lobberich und der RFV Dülken-Viersen fehlten dort. Die Kreisstandarte holte schließlich der Gastgeber Grefrath knapp vor den Anrath-Neersenern. Der Jugendwimpel ging dagegen nach Anrath-Neersen.

Eine würdige Kreismeisterin bei den Senioren-Springreitern gab es durch Julia Juraschek (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Awony vor den beiden Grefrathern Marvin Völlmecke mit Guantanamera und Kreissportwart Alexander Thoenes mit Costner S auf den Plätzen zwei und drei. In der Senioren-Dressur behauptete sich Katrin Totten (RFV Hubertus Anrath-Neersen) mit Watch Me vor der Zweitplatzierten Julia Mantz (RV St. Georg Helenabrunn) mit Hötzenhof Cassiopeia und der Drittplatzierten Ina Tempel (Dressur- und Springverein Kempen-St. Hubert) mit Ribiano. Auf Vegas holte die Kreis-Jugendwartin in der L-Dressur (Trense) die Turnierhöchstnote von 8,8. Das M-Springen mit Siegerrunde entschied Matthias Gering (RFV Hubertus Neersen-Anrath) mit Sunshine für sich. Dadurch, dass er auf weitere Starts verzichtete, griff Gehring in die Entscheidung um Kreismeistertitel nicht ein. Das galt aich für Lena Püllen (RV Vorst), die sich mit Rocking Rosa W in der M-Dressur mit der Wertnote 7,8 den ersten Platz holte.