Handball : Luca Witzke vor dem Debüt in der Nationalmannschaft

(MaHa) Seit Dienstag bereitet sich die Handball-Nationalmannschaft um Bundestrainer Alfred Gislason in Düsseldorf auf die beiden Länderspiele gegen Portugal am Freitag in Luxemburg und am Sonntag im Rahmen des „Tag des Handballs“ im Düsseldorfer PSD Bank Dome vor. Luca Witzke aus Kempen, der beim Hülser SV seine Handballkarriere begann, wurde vom Bundestrainer zum dritten Mal nominiert. Der Rückraumakteur des Bundesligisten SC DhfK Leipzig wird in dieser Woche sein Debüt in der Nationalmannschaft bestreiten.