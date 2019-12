Leichtathletik : Srumf siegt und gewinnt Start beim PSD-Meeting

Tessa Srumf hatte nach ihrem Sieg doppelten Grund zur Freude. Foto: SC Bayer

Krefeld (RP) Erstmals in diesem Winter durften auch die älteren Jugendlichen, sowie die Männer und Frauen des SC Bayer Uerdingen beim Adventsmeetig des ART Düsseldorf in die Spikes schlüpfen. Eigentlich wollte 400 m Läuferin Tessa Srumf nur einen lockeren Auftakt in die Hallensaison mit den Unterdistanzstrecken 60 und 200 Meter absolvieren.

Also ging sie im achten von neun Zeitläufen über 200 Meter der weiblichen Jugend U18 an den Start. Den gewann sie in der Zeit von 25,96 Sekunden, was zunächst einmal persönliche Hallenbestzeit darstellte. Was dann aber passierte, war für die 16-Jährige eine Riesenüberraschung. Der veranstaltende ART Düsseldorf hatte nämlich für die jugendlichen Sieger der 200 m Läufe als besonderes Bonbon zwei Freikarten ausgelobt, verbunden mit einer 200 Meter Teilnahme im Vorprogramm des Weltklasse-PSD-Hallenmeetings am 4. Februar 2020.