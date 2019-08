Schwimmen : Brustschwimmerin Emelie Boll überrascht bei DM

Krefeld Die 17-Jährige vom SV Bayer Uerdingen holt in Berlin über 100m die Bronzemedaille und über 50m Meter sogar Platz zwei.

Für Staunen und Begeisterung sorgte Boll zunächst im 100m Finalrennen der acht besten Brustschwimmerinnen. Nachdem sich die Uerdingerin im Vorlauf mit 1:10,83 Minuten den Finaleinzug gesichert hatte, unterbot sie diese Zeit in einem hochintensiven Rennen mit nur 3/100stel Vorsprung auf Platz vier in 1:09,78 Minuten. Dies bedeutete zudem Platz zwei in der Juniorenwertung der Jahrgänge 200/2001. „Emilie hat alles umgesetzt, was wir vorab besprochen hatten. Aber dass es am Ende für eine Medaille reichen wird, ist einfach nur klasse“, fasste ihr Trainer Klaas Fokken danach zusammen. Einen Tag später folgte der zweite Streich, denn Boll nahm die 50m Brust in Angriff und damit auch die Strecke, auf der sie ihre Stärke am Besten ausspielen konnte. Bereits im Vorlauf deutete die Uerdingerin an, dass sie Lust auf mehr hatte. Mit einer Zeit von 0:32,01 Minuten ging sie als Zweite der Vorläufe ins Rennen der besten Acht, wo Boll schließlich hinter der WM-Siebten Anna Elendt in 0:32,11 Minuten deutsche Vizemeisterin wurde.