Leichtathletik : Baukran für den Altstadtlauf abgebaut

Ob Vorjahressieger Biemnet Kfle (gelbes Trikot) vom TV Wattenscheid und der Zweitplatzierte Nikki Johnstone (re.) wieder an den Start gehen, entscheidet sich erst am Sonntag. Foto: Prümen, Norbert (nop)

Kempen Am Sonntag steigt in Kempen die 15. Auflage der beliebten Breitensport-Veranstaltung der Vereinigten Turnerschaft. Es werden wieder über 2000 Teilnehmer erwartet, die sich auf heißes Wetter einstellen müssen.

Das Kopfzerbrechen, das sich Dieter Aupperle für den 15. Griesson- De Beukelaer-Altstadtlauf in Kempen wegen der Baustelle auf der Ellenstraße in der historischen Innenstadt machen musste, war umsonst. Die Baufirma hat den Kran extra für diesen sportlichen Höhepunkt der Thomasstadt abgebaut und wird ihn am Montag wieder aufbauen. „Da die Läufer auf der Ellenstraße schon meist den Spurt ansetzen, bin ich froh, dass wir die 2500-Meter lange Strecke nicht verändern mussten“, sagte Dieter Aupperle vom Orga-Team der Vereinigten Turnerschaft Kempen als Ausrichter am Freitag im RP-Gespräch.

Es werden wieder über 2000 Teilnehmer erwartet. Bei Ablauf der Anmeldefrist lagen bereits 1770 Anmeldungen vor. Das sind mehr als im Vorjahr, wo am Ende 2065 Teilnehmer gezählt wurden. In den Starterlisten tauchten bei den Männern bis Freitag keine Läufer auf, die beim Hauptlauf über die 10 000-Meter als Favorit an den Start gehen werden. Die Top-Läufer melden in der Regel erst am Veranstaltungstag.