Fußball-Bezirksliga : Kapitän Claßen ist wieder an Bord

Grefrath Der erhoffte Befreiungsschlag des Fußball-Bezirksligisten SSV Grefrath lässt noch auf sich warten.

(WeFu) Nach dem eher durchwachsenen Beginn mit einem Zähler aus den beiden ersten Begegnungen wollte der SSV Grefrath in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga in den nachfolgenden Partien so richtig durchstarten. Die drei Gegner Vorst, Uedesheim und Mönchengladbach 10 schienen da gerade recht zu kommen. Alles Teams, die unten drin stehen, was von vielen zu Saisonanfang erwartet wurde. Außerdem sollte mittlerweile der Integrationsprozess der neuen Spieler, elf kamen und elf gingen, schon Fortschritte gemacht haben. Aber die Bilanz reißt bei den Blau-Weißen niemanden vom Hocker: vier von möglichen neun Punkten sind arg wenig.