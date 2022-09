Fußball-Kreisliga A : SC St. Tönis III hat alle Erwartungen übertroffen

St. Tönis Das Team von Trainer von Torben Hasenecker sorgt in der Fußball-Kreisliga A für Furore. Nach der Fusion musste sich eine Mannschaft aus der Liga zurückziehen. Bockum und Oedt sind noch ungeschlagen.

Das Team um Trainer Torben Hasenecker, das die B-Klasse mit dem erstaunlichen Torverhältnis von 64:65 auf Platz vier abschloss, nahm die Herausforderung an. Hasenecker ist in der dritten Spielzeit der Chef und war vorher bei der Zweiten Cotrainer. „Wir sind selbst überrascht, wie gut es läuft. Alle haben die neue Klasse voll angenommen. Unser Ziel ist und bleibt eine gewisse Weiterentwicklung der Mannschaft und der Klassenerhalt“, sagt der 49-Jährige.

Neu in seinem Kader gegenüber der Vorsaison sind Philipp Undi, Robin Montag (beide Teutonia II), wo sie aber keine rechte Lust mehr verspürten, mitzumischen, Sebastian Jagenburg (Altherren) und Tobias Moos, Rene Sassen, Hendrik Heidlindemann, Max Heisig und Keeper Timon Huybreghs aus dem eigenen Nachwuchs. Alle acht sind auf Anhieb, und das gibt es auch nicht so oft, fester Bestandteil der Mannschaft. Sollte es Sonntag in der Begegnung gegen Willich II tatsächlich erneut drei Zähler geben - was nach Lage der Dinge mittlerweile niemanden mehr verwundern würde -, rückt das Tabellenende in weite Ferne.