Handball : Ingenpaß und Witzke treffen für die Nationalmannschaft

Annika Ingenpaß erzielte gegen Russland einen wichtigen Treffer. Foto: imago sportfotodienst

Krefeld Beim Tag des Handballs spielten die beiden Nachwuchstalente vom Niederrhein am Sonntag im Düsseldorfer PSD Bank Dome für die deutsche Nationalmannschaft und erzielten auch Treffer.

Von Markus Hausdorf

(Ma/Ha) Der in Kempen aufgewachsene Luca Witzke gab bei den beiden Handball-Länderspielen gegen Portugal sein Debüt in der Nationalmannschaft, der gebürtigen Kempenerin Annika Ingenpaß gelang mit den DHB-Frauen eine Überraschung gegen den Vize-Olympiasieger Russland.

Der Tag des Handballs zog Sonntag rund 5500 Zuschauer in den Düsseldorfer PSD Bank Dome und sollte die Sportart, die gerade unterhalb der 1. & 2. Bundesligen aufgrund der Pandemie so lange auf „Eis“ lag, wieder in den Fokus rücken.

Für Luca Witzke stand erst sein zweites Länderspiel an, Gegner war wie zwei Tage zuvor in Luxemburg Portugal. Beim Debüt in der Nationalmannschaft waren Vater Jürgen und Mutter Birgit nach Luxemburg gereist, Schwester Melina komplettierte die Familie am Sonntag in Düsseldorf. In beiden Spielen erhielt Luca Witzke von Bundestrainer Alfred Gislason Spielzeit und erzielte jeweils einen Treffer. „Ich bin mit der Lehrgangswoche und den beiden ersten Länderspielen zufrieden. Es waren sehr emotionale Tage, da es ein tolles Gefühl ist die ersten Spiele für mein Land gemacht zu haben. Es war eine geile Woche mit den Jungs. Es hat noch nicht alles so funktioniert wie wir uns das vorgestellt haben, aber es waren wirklich viele positive Ansätze dabei auf denen wir aufbauen können“, zog Luca Witzke ein positives Fazit.