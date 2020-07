Teutonia gewinnt 5:2 in Unterrath : Hiroya Genda beschenkt sich zum Geburtstag

St. Tönis Der Japaner zählt zu den Torschützen des Oberligisten DJK Teutonia St. Tönis beim 5:2-Sieg beim Landesligisten SG Unterrath. Damit werden die klassenhöheren Gäste den Erwartungen in Düsseldorf gerecht.

Aufsteiger in die Landesliga gegen Aufsteiger in die Oberliga lautete gestern das Testspielduell auf dem Kunstrasenplatz am Franz-Rennefeld-Weg in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Beheimatet ist dort die SG Unterrath, die die DJK Teutonia St. Tönis empfing. Das Kastrati-Team wurde, wie zu erwarten war, seiner Favoritenrolle gerecht, hatte beim Abpfiff mit 5:2 (2:0) die Nase vorn und verdeutlichte damit auch den Klassenunterschied.