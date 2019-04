Handball-Verbandsliga : Grefraths Durststrecke hält an

Grefrath Die Turnerschaft verlor auf eigenem Parkett das Derby in der Handball-Verbandsliga gegen St. Tönis mit 18:26.

Auf ihre Heimstärke kann sich die Turnerschaft Grefrath normalerweise stets verlassen. Davon war im Derby gegen die Turnerschaft St. Tönis jedoch nicht allzu viel zu sehen. Die am Ende deutliche 18:26 (11:13)-Niederlage war der vorläufige Tiefpunkt der nunmehr sieben Spiele andauernden Durststrecke. Der optimale Start mit einer 5:1-Führung nach rund zehn Minuten brachte der Mannschaft von Trainer Michael Küsters nicht die verloren gegangene Selbstverständlichkeit zurück. Die St. Töniser diktierten im Anschluss das Geschehen durch ihr einwandfreies Defensivverhalten. Clever störten die Gäste die nun wieder verunsichert wirkenden Grefrather bereits im Aufbau und hielten den gefährlichen Rückraum der Hausherren, in dem Robert Heesen schmerzlich vermisst wurde, gekonnt in Schach. In der Offensive agierten die ebenfalls personell geschwächten St. Töniser ruhig und überlegt. Dabei stach Gerrit Bilo mit sieben Treffern heraus. „Wir haben stark verteidigt. Vorne sind uns nicht die gleichen Fehler wie beim letzten Auftritt in Grefrath unterlaufen. Wir haben das Tempo geschickt dosiert“, lobte Trainer Zoran Cutura sein Team nach dem dritten Sieg aus den letzten vier Partien. Für die Gastgeber hingegen ist das Thema Relegation noch einmal aktuell geworden.