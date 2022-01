Eishockey : GEG startet Freitag ins neue Eishockey-Jahr

GEG-Trainer Gerrit Ackers. Foto: Grefrather EG

Grefrath Die Mannschaft kämpft ab Freitag um den Klassenverbleib in der NRW-Landesliga. Zunächst beginnt das Jahr mit zwei Auswärtsspielen. Trainer Gerrit Ackers stehen zwei Neuzugänge zur Verfügung.

(lus) Sportlich lief die Saison 2021/22 für die Grefrather EG bislang alles andere als gut. Die Eishockey-Regionalliga war für die Blau-Gelben eine Nummer zu groß. Ohne Zweifel hat auch die lange Verletztenliste beim Phoenix ihren Anteil daran. Jetzt kämpft das Team seit Anfang Dezember in der Landesliga NRW mit fünf weiteren Teams um die Qualifikation für die Regionalliga-Saison 22/23. Die Teams auf den Plätzen eins bis vier qualifizieren sich für die Play-Off-Runde (Halbfinale und Finale, jeweils im „Best-of-three“-Modus, während die Mannschaften auf den Plätzen fünf und sechs in den Play-Dows gegen den Abstieg in die Bezirksliga spielen. Derzeit belegt die GEG nach vier Spielen Platz vier.

Nur selten konnte Trainer Gerrit Ackers sein Team bisher in Idealbesetzung aufs Eis schicken oder musste aufgrund der Ausfälle seine Formationen immer wieder durcheinanderwürfeln. Zuletzt standen dem Coach trotz Unterstützung aus dem Junioren-Lager nicht einmal drei Reihen zur Verfügung. Daher haben die Blau-Gelben auf die Verletzungsmisere reagiert und Justin Pietta ergänzt.

„Lucas hat mich vom ersten Training an überzeugt. Er kann aus seinen vorherigen Stationen bereits auf viel Erfahrung zurückgreifen. Leider wird ihn eine Entzündung in der Schulter noch bis Anfang Januar außer Gefecht setzen. Justin hat nach längerer Eishockey-Pause wieder angefangen. Er benötigt noch ein wenig Zeit, arbeitet sich aber immer weiter heran und bringt eine gute Spielübersicht mit. Sowohl Lucas, als auch Justin haben das Potenzial uns auf lange Sicht verstärken und helfen zu können“, sagt Trainer Ackers.

Das nächste Match bestreitet die GEG am Freitagr in fremder Halle beim EHC Troisdorf Dynamite. Es folgt ein weiteres Auswärtsspiel (Freitag, 14.1. in Bergisch Gladbach) ehe man am Sonntag, 16. Januar um 20 Uhr im Grefrather EisSport & EventPark auf die Wiehl Penguins trifft.