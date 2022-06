Eishockey : Die Grefrather EG meldet für die Landesliga

Grefrath Der Eishockey-Klub von der Niers verpfichtete Stürmer Laurenz von Colson vom DNL-Team Krefelder EV, der schon bis 2018 für die Blau-Gelben spielte. Breits im Mai begann das Sommertraining.

(lus) Die Vertreter der NRW- Eishockey-Vereine trafen sich zur Ligentagung in Dortmund, um die Rahmenbedingungen für die kommende Saison 2022/23 zu beraten. Die Grefrather EG hat wie bereits in der Vorsaison für die NRW-Landesliga gemeldet. Dort werden aller Voraussicht nach acht bis neun Teams an den Start gehen. Geplant ist eine Einfachrunde mit anschließenden Play-offs. Die endgültige Ligeneinteilung und der genaue Spielmodus werden jedoch erst nach Meldeschluss und einem weiteren Treffen der Vereine am 15. Juli bekannt gegeben werden.