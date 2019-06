Eishockey : Grefrather EG kann für die neue Eiszeit planen

Trainer Karel Lang bastelt derzeit am neuen Team. Foto: Norbert Prümen (nop)

Grefrath Der Eishockey-Landesligist nimmt in der Saison 2019/20 auch am neuen Pokalwettbewerb teil.

Auch beim Eishockey-Landesligisten der Grefrather EG laufen die Planungen für die neue Sasion inzwischen auf Hochtouren. So wurden bei der Arbeitstagung des Eishockey-Verbandes NRW am vergangenen Samstag die Ligen-Struktur und der Spielmodus festgelegt.

Wie in der Vorsaison geht die Grefrather EG in der neun Teams starken Landesliga NRW an den Start. Neben den altbekannten Konkurrenten Wiehl Penguins, Eisadler Dortmund, RealStars Bergisch Gladbach, Troisdorf Dynamite, Bergisch Land Raptors und Black Tigers Moers treffen die Blau-Gelben zudem auf Liga-Neuling Moskitos Essen 1b sowie Aufsteiger Neusser EV 1b.