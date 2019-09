Eishockey-Landesliga NRW : Stefan Kaltenborn verstärkt den Sturm der Grefrather EG

Grefrath Der 28-Jährige wechselt vom Neusser EV an die Niers.

(RP) Ende September startet die Eishockey-Landesliga NRW ihre neue Saison. Etwas mehr Zeit bleibt der Grefrather EG, welche erst am 20. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim EC Bergisch Land erstmals um Punkte ins Spielgeschehen eingreifen wird. Dennoch laufen im Hintergrund die Saisonvorbereitungen bereits auf Hochtouren. Da im heimischen Grefrather EisSport & EventPark erst in knapp zwei Wochen das Eis zur Verfügung steht, bereitet sich das Team von Coach Karel Lang unter anderem in Dinslaken auf den Saisonstart vor. Dabei füllt sich jetzt nach und nach auch der Kader des Grefrath Phoenix. Nach Verteidiger Gerrit Ackers, welcher vom Neusser EV an die Niers zurückgekehrt ist, freut man sich bei den Blau-Gelben nun mit Stürmer Stefan Kaltenborn einen waschechten Neuzugang präsentieren zu können. Der 28-jährige gebürtige Kölner wechselt ebenfalls vom klassenhöheren Neusser EV zur GEG. Neben 27 Landesliga-Einsätzen (9 Tore, 15 Assists) bringt der 1,90 Meter große und kräftige Angreifer die Erfahrung aus 170 Spielen in der Regionalliga und 1. Liga West mit, in welchen ihm 71 Tore und 101 Tor-Vorbereitungen gelangen. Ebenso durfte Stefan Kaltenborn mit den Neuwieder Bären bereits Oberliga-Luft schnuppern.