Eishockey : Das Ziel ist die Aufstiegsrunde

Grefrath Eishockey-Landesligist Grefrath startet beim EC Bergisch Land in die Saison.

(svs) Es wird wieder heiß für die Grefrath Phönix. Am Sonntag um 19 Uhr geht es für die Mannschaft von Trainer Karel Lang zu den EC Bergisch Land Raptors. Diese gehören in einer insgesamt zumindest von der Papierform deutlich stärkeren Liga zu den Favoriten. Der Meistertrainer von Ligakonkurrent Wiehl Penguins, Ralf Alberts, heuerte im Sommer im Bergischen an und übernahm ein deutlich verstärktes Team. Dennoch aber gehen die Grefrather nicht chancenlos an den Start.