Leichtathletik : Mittwoch Bahnmeeting des TuS Oedt

Grefrath Ab 17.15 Uhr steigt an der Niers der Sprintpokal-und Mittelstreckenabend.

(RP) „Gefühlt“ ist es das heimliche Highlight der drei Bahn-Meetings, die der TuS Oedt während der Sommersaison präsentiert. So werden sich auch am morgigen Mittwoch ab 17.15 Uhr wieder zahlreiche Aktive auf die stimmungsvolle Atmosphäre rund um den „Sprintpokal- und Mittelstreckenabend“ freuen. Die Vormeldungen zeigen das große Einzugsgebiet. Neben den vielen Sportlern von Rhein und Ruhr wollen auch Starter vom Turn-Klub zu Hannover und der LLG Hunsrück die Anreise zur schnellen Nierskampfbahn in Angriff nehmen, u.a. um Qualifikationsnormen für die Deutschen Meisterschaften zu erfüllen. Die Kurzstrecken samt 4 x 100 m-Staffel stehen ebenso auf Programm wie die 800 m, 1000 m, 3000 m und der Weitsprung. Als besonderer Reiz winken neben den Prämien bei Verbesserungen der Stadionrekorde auch Pokale für die besten Sprinter (m/w) in Addition der 100/200m-Ergebnisse und der Siegerin/Sieger über die 1.000m-Mittelstrecke. Nachmeldungen sind bis 30 min. vor den Starts möglich.