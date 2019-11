Eishockey-Landesliga NRW : GEG gewinnt Derby und verliert das Heimspiel

Der Gerrit Ackers (re.) von der GEG vor dem gegnerischen Tor. Foto: Norbert Prümen (nop)

Grefrath (RP) Innerhalb von 48 Stunden war Eishockey-Landesligist Grefrather EG am Wochenende im Einsatz. Nach dem 5:3-Derbysieg am Samstag beim Niederrheinrivalen GSC Moers musste sich das Team von Trainer Karel Lang am Sonntagabend den Realstars aus Bergisch-Gladbach mit 4:5 (0:4, 0:0, 4:1) geschlagen geben.

Im ersten Drittel waren die Beine der Blau-Gelben noch müde. Die Gäste gingen früh mit zwei Treffern in Führung und zogen bis zur 43. Minute auf 5:0 davon. Doch die GEG bewies Moral und startete durch Treffer von Dennis Lüdke, Willy Schut und Stefan Kaltenborn (2) eine Aufholjagd. Zum Ausgleich reichte es nicht mehr.