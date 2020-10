Drei Spieler fehlen gesperrt : Trainer Bekim Kastrati sauer über Platzverweise

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis tritt am Mittwoch um 19 Uhr bei Schwarz-Weiß Essen an. Dabei muss der Aufsteiger den Ausfall eines gesperrten Trios verkraften. Dafür schlug der Verein noch einmal auf dem Transfermarkt zu.

Viel Zeit, über die unglückliche Niederlage gegen den 1. FC Bocholt nachzudenken, blieb nicht. Schon am Mittwoch geht es für Teutonia St. Tönis mit dem Auswärtsspiel bei SW Essen im traditionsreichen Stadion am Uhlenkrug um 19 Uhr weiter. Und es dürfte wieder ein Kraftakt werden, denn auf die Teutonen wartet ein großer, tiefer Rasenplatz. Nicht nur aus diesem Grund absolvierte der Oberligist gestern nur ein regeneratives Abschlusstraining, an dem auch der jüngste Neuzugang teilnahm. Mit der Verpflichtung von Nozomu Nonaka trägt Teutonia auch aufgrund zahlreicher Ausfälle den hohen Belastungen dieser Saison Rechnung. Der 27-Jährige spielte zuletzt beim TuS Koblenz, kennt die Oberliga aber aus seiner Zeit bei TuRU Düsseldorf, ist auf der rechten offensiven Seite zuhause und spricht perfekt deutsch, was die Integration vereinfacht.