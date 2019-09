Teutonia St. Tönis : Trainer Kastrati muss Breuer ersetzen

St. Tönis Fußball-Landesligist Teutonia St. Tönis ist in Bedburg-Hau gefordert. Torjäger Sahin ist wieder dabei.

Nach zwei sieglosen Spielen geht es für Teutonia St. Tönis an diesem Wochenende darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Derzeit trennen die Kastrati-Elf zwei Punkte von der Tabellenspitze. Weitere Punktverluste sollten sich die Grün-Gelben daher morgen bei der vom ehemaligen Uerdinger Sebastian Kaul trainierten SGE Bedburg-Hau nicht erlauben, um nicht schon frühzeitig den eigenen Ansprüchen ein gehöriges Stück hinterherzulaufen. Einfach wird die Aufgabe sicher nicht. Denn der Aufsteiger wusste nach Anlaufproblemen zu Saisonbeginn nicht zuletzt mit einem 3:1-Sieg beim SC Kapellen-Erft zu überzeugen. Mit entsprechendem Respekt spricht auch Trainer Bekim Kastrati über den Gegner: „Nach zwei Siegen wird Bedburg-Hau mit viel Rückenwind auflaufen“.

Weil die neu verpflichteten Spieler allesamt spielberechtigt sind, hat Kastrati größeren Handlungsspielraum als in der Vorwoche. Auch Burhan Sahin ist nach seinem Urlaub wieder an Bord und steht auf jeden Fall im Kader. An welchen Stellschrauben der Teutonia-Coach diesmal dreht bleibt abzuwarten. Eine Position muss der 40-Jährige zwangsläufig neu besetzen, da Kevin Breuer urlaubsbedingt zwei Spiele nicht zur Verfügung steht. Alternativen hat Kastrati: „Es ist sicher nicht einfach, ihn zu ersetzen. Aber da müssen wir durch.“