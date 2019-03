Fußball-Landesliga: St. Tönis nur in Außenseiterrolle

St. Tönis Teutonia ist zu Gast beim Landesliga-Dritten SC Kapellen-Erft.

(uwo) Teutonia St. Tönis blieb am vergangenen Sonntag wegen des Sturms nur die Zuschauerrolle. Ohne Spielpraxis blieb der Aufsteiger aber nicht, denn kurzerhand kam am Dienstag ein Testspiel gegen den SV Scherpenberg zustande. Beim 4:2-Sieg über den Konkurrenten aus der Parallelgruppe wussten die offensiv ausgerichteten Teutonen vor allem in der ersten Halbzeit zu überzeugen. Morgen (15 Uhr) trifft die Elf von Bekim Kastrati im Auswärtsspiel beim SC Kapellen-Erft allerdings auf ein anderes Kaliber. Vom Gegner, der das Hinspiel 7:1 gewann, machte sich Teutonias Coach am Mittwoch in Fischeln noch einmal ein persönliches Bild: „Eine Mannschaft mit sehr guten Fußballern auf allen Positionen. Wir sind in diesem Spiel klarer Außenseiter“.