Fußball-Bezirksliga: SSV Grefrath verliert trotz einstündiger Überzahl

Grefrath Schnelle Führung von Sofiane Khaled war zu wenig.

(WeFu) Das Abstiegskandidat SSV Grefrah beim Vorjahresabsteiger und direktem Wiederaufstiegskandidat VfL Repelen vor einer schweren Aufgabe stehen wird, war im Vorfeld jedem klar. Und beim Abpfiff stand dann auch eine 1:3 (1:1)-Niederlage zu Buche, was auch keinen überrascht und als völlig im Rahmen gesehen werden kann. Aber wie diese zustande kam, weil sie unnötig war, wie ein Kropf, schon. Andererseits muss sich die Ernst-Auswahl aber auch an die eigene Brust klopfen, denn nach gut einer halben Stunde war sie nach Rot gegen Repelens Ben Etuk in Überzahl, wobei es dann zu wenig ist, wenn man nur gut mithält.