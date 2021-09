Motorsport : Boehnisch in Assen auf dem Podium

Florian Boehnisch stand beim GT4-Cup Platz drei. Foto: Boehnisch

Kempen Der junge Rennfahrer aus Kempen erlebte auf dem niederländischen TT-Circut im Audi R8 vom Team „Konrad Motorsport“ ein turbulentes Sprintrennen und belegte am Ende den dritten Platz.

(lus) Beim GTC-Race-Wochenende auf dem TT Circuit in Assen startete der Kempener Florian Boehnisch im Audi R8 LMS GT4 von „Konrad Motorsport“. Pole Position am Samstag, wenig Glück am Sonntag aber dennoch ein dritter Platz im Ziel, lautete am Ende sein Fazit.

Das Rennwochenende startete im ersten freien Training mit einem Motorproblem, was eine durchgängige Teilnahme am wichtigen ersten Training unmöglich machte. Zu Beginn des Qualifyings kam die Sonne raus und die Piloten erwarteten perfekte Bedingungen. Florian Boehnisch sicherte sich mit 1:45.094 Minuten die schnellste Runde in seinem GT4-Audi.

Aus Reihe eins ging der Kempener in das Rennen. Kurz vor dem Start regnete es noch und die Strecke war nass. Boehnisch ging das Risiko ein und startete mit Slicks. Nach der ersten Runde fand er sich nur noch auf Position sechs wieder. „Unser Auto hat die Reifen überhaupt nicht warm bekommen, es war unmöglich, die Pace der anderen mitzugehen“, sagte Boehnisch. Nach und nach trocknete der Kurs ab. Dann zeigte Boehnisch, warum er am Vortag die Bestzeit fahren konnte. Er kämpfte sich Meter um Meter nach vorne und sah als Drittplatzierter die Zielflagge.