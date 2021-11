Motorsport : Florian Boehnisch dreimal auf dem Podest

Kempen Der Kempener Rennfahrer belegte bei bei seinen letzten Rennen des Jahres auf dem Lausitzring und dem Nürburgring mit seinem Team vordere Plätze und blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück.

(lus) Nachdem das finale Rennen der GTC-Race-Saison über die Bühne gegangen ist, war die Rennsaison für Florian Boehnisch noch nicht vorbei. Beim neu gegründeten Team SD-Motorsport nahm man die professionelle Hilfe von Boehnisch an und setzte ihn bei den letzten drei Rennen der NES500-Saison zusammen mit Sebastian Müller und Daniel Reiter ans Steuer des Porsche Cayman 718 GT4 CS. Bei der ersten Veranstaltung stand ein Doppelstart auf dem Lausitzring an. Die beiden Fahrer neben Florian Boehnisch gingen in ihr erstes Rennen in ihrer noch jungen Rennkarriere. „Sie haben unglaublich viel gelernt und haben jede Empfehlung quasi aufgesaugt. So konnten wir auch direkt einen Pokal mit nach Hause nehmen“, sagte Boehnisch nach dem ersten Renntag, an dem das Team in der höchsten Klasse der NES500, der GT4, den dritten Platz belegte.