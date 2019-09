Triathlon-Landesliga : Die Kempener Triathleten machen den Aufstieg perfekt

Kempen (RP) Der Stadtwerke-Ratingen-Triathlon war der Austragungsort des vierten und letzten Dreikampfes für die 25 Mannschaften der Landesliga Süd. Die Ausgangssituation war denkbar knapp für das Quartett des VT Triangel Kempen.

In der Gesamtwertung auf Platz vier liegend, musste ein starkes Mannschaftsergebnis her, um sich noch einen der begehrten Podestplätze zu ergattern. Jörn Strümpel ließ nichts anbrennen und arbeitete sich mit einer starken Radleistung weit nach vorne vor. Nach einer ebenfalls starken Laufleistungen lief er souverän auf den dritten Gesamtplatz. Jörg Wiedeking von Essen folgte ihm auf Platz zehn, Alexander Kättner auf Rang 13 und Harald Schwarz auf Rang 29. Das reichte für Platz zwei der Mannschaftswertung, Platz drei in der Liga und damit der Aufstieg in die Verbandsliga.