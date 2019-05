Boxen : Eloundou ist Düsseldorfer Stadtmeister

Kempen Der 19-jährige Weltergewichts-Boxer vom BC Kempen feierte einen deutlichen Punktsieg.

Chris Marco hat den Kampfsport in den Genen: Sein Vater Christian Eloundou, Gründer des Kempener Vereins „Haus der Sonne“, wurde im November 2003 bei der asiatischen Kampfsport-WM in Hannover Weltmeister in der Taekwondo. Im Kempener Boxclub ist Christian Eloundou Trainer, Jugendwart und Integrationsbeauftragter – und mächtig stolz auf seinen Filius. Der befindet sich jetzt in der Vorbereitung für das am 18. Mai anstehende Halbfinale der Niederrheinmeisterschaft in Hilden. Unterstützt wird er dabei von Trainer Frank Nierhaus vom Boxclub Mülheim-Dümpten.