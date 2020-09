Tennis : Daniel Altmaier erreicht das Hauptfeld der French Open

Kempen Der 22-Jährige Tennisprofi aus St. Hubert gewann in der Qualifikation für das Grand Slam Turnier alle drei Spiele. Nach einer langen Verletzungspause hat er sich wieder in die Top-200 der Weltrangliste vorgearbeitet.

(lus) Ein junger Tennisprofi vom Niederrhein sorgt derzeit für Furore. Daniel Altmaier aus dem Kempener Ortsteil St. Hubert erreichte am Donnerstag die Hauptrunde der French Open in Paris und steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Grand Slam Turnier. Der gerade 22 Jahre alt gewordene Rechtshänder kämpfte sich in Roland Garros mit drei Siegen durch die harte Qualifikationsrunde. Erst musste sich der Niederländer Tallon Griekspoor (ATP 134) dem St. Huberter geschlagen geben. Dann bezwang er den Japaner Hiroki Moriya (ATP 243) souverän in zwei Sätzen. Enger ging es im letzten Duell der Quali gegen den um zehn Jahre älteren Belgier Ruben Bemelmans (222) zu, das er mit 6:3, 1:6, 6:3 gewann. Gegen wen er jetzt ab Sonntag in der ersten Hauptrunde antreten wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.