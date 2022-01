Tennis : Daniel Altmaier bei den Australian Open

Daniel Altmaier musste sich beim ATP-Turnier in Sydney in Runde eins dem starken Italiener Fabio Fognini geschlagen geben. Foto: dpa/Dean Lewins

Kempen Der 23-jährige Tennis-Profi aus St. Hubert ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres erstmals im Hauptfeld dabei. Im Vorjahr rückte er auf Rang 84 der Weltrangliste vor. Der Start ins neue Jahr verlief nicht so erfolgreich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Als Daniel Altmaier im Mai 2020 bei den French Open seinen bisher größten Erfolg seiner Karriere als Tennnisprofi feierte und in Paris als jüngster Qualifikant seit 1986 sich erst im Achtelfinale dem Spanier Pablo Correra Busta geschlagen geben musste, sollte das der Startschuss zum Erreichen der Top-100 der Weltrangliste gewesen sein. Doch dann machten dem jetzt 23-Jährigen aus dem Kempener Ortsteil St. Hubert mal wieder Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. Doch aufgeben ist nicht das Ding der Kämpfernatur. Das zahlte sich aus. Jetzt steht er ab Montag zum ersten Mal im Hauptfeld der Australian Open in Melbourne.

Nach dem Triumph von Paris war Altmaier von Lob überschüttet worden. Und das sogar aus höchstem Munde. „Er bringt so viel Talent, Ehrgeiz und Leidenschaft auf den Platz. Auf diesem Weg weitermachen. Du bist bald in den Top-100“, sagte ihm damals Boris Becker im Interview bei Eurosport. Doch eine Krankheit und Verletzungen warfen ihn wieder zurück.

info Eurosport überträgt die Spiele im Free-TV Die Übertragungsrechte an den Australian Open hat sich der Sportsender Eurosport gesichert. Die Tennis-Fans in Deutschland können so die Matches im frei empfangbaren TV verfolgen. Parallel dazu bietet Eurosport die Begegnungen auch im Livestream an. Dieser ist kostenpflichtig.

Anfang November bereitete er sich in Argentinien bei seinem Stammtrainer Francois Yunis auf das neue Tennisjahr vor. Die Qualifikation für die Australian Open musste er noch absagen. Damals war er die Nummer 130 der Welt. Doch trotzdem war 2021 sein Jahr. Er ließ die French Open aus und konzentrierte sich mehr auf Turniere der deutlich kleineren 250er-Kategorie und bei Challenger-Turnieren. Die Form kam langsam zurück, auch wenn Altmaier beim Grand Slam auf dem heiligen Rasen von Wimbledon nicht über die Qualifikation hinaus kam. Beim Challenger in Braunschweig gelang ihm im Juli der erste Turniersieg des Jahres. In Kitzbühel/Österreich und in Umag/Kroatien schaffte er es auf Asche beim gut besetzten 250er-ATP-Turnieren jeweils bis ins Halbfinale.

Es folgten Turniersiege bei den Challengers in Lüdenscheid und in Puerta Vallarta/Mexiko, dazu ein verlorenes Finale in Knoxville/USA. Der finanziell lohnenwerteste Auftritt war der Start beim ATP Masters 1000 im kalifornischen Indian Wells, das aufgrund seines Preisgeldes von 8,35 Millionen US-Dollar ein wenig als fünfter Grand Slam neben Melbourne, Paris, Wimbledon und New York gilt. Nach einem Erstrundensieg über den US-Spieler Sam Querrey kam gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 28) das Aus in Runde zwei. 29.045 US-Dollar waren das höchste Preisgeld für Daniel Altmaier im Jahr 2021. Mit dieser tollen Bilanz katapultierte er sich auf Rang 84 der Weltrangliste.