Tennis : Kempens Damen 30 an der Spitze

Kempen Das Team feiert einen 5:4-Sieg gegen den TC Kaiserswerth. Aber auch die Herren 40 von Blau-Weiß Krefeld führen nach einem 6:3-Erfolg bei Blau-Schwarz Düsseldorf in der Niederrheinliga die Tabelle an.

(hgs) Der Jubel kannte auf der Tennisanlage des TK Rot-Weiß Kempen beim Heimspiel gegen den TC Kaiserwerth keine Grenzen, als Neuzugang Ernestine Melis an Position zwei im Match-Tiebreak gegen die starke Japanerin Kanna Ryota ihren letzten Punkt zum 12:10-Sieg machte und damit ihre Team mit 4:2 in Führung brachte. „Das war ein Oberdrama“, sagte Mannschaftsführerin Anke Vogeler nach dem 5:4-Gesamtsieg. Der kam etwas glücklich zustande, weil die Gäste nur vier Spielerinnen aufbieten konnten. Das war bereits der dritte Saisonsieg für die Rot-Weißen, die jetzt die Tabelle anführen und den Sprung in die Regionalliga schaffen können. Vielleicht fällt erst am letzten Spieltag (5.9.) die Entscheidung, wenn es zum Langenfelder TC geht.