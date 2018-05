Lokalsport: Crefelder HTC geht gegen die beiden Spitzenteams leer aus

Kempen Der Hockey-Bundesligist rutscht durch die beiden Heimniederlagen gegen Uhlenhorst Mülheim und Rot-Weiß Köln auf Tabellenplatz neun an.

Am Sonntag fanden die Krefelder gut in die Partie und Niklas Wellen sorgte für die frühe 1:0-Führung (3.). Kölns Youngster Maximilian Siegburg verwandelte eine Strafecke zum etwas überraschenden Ausgleich, doch Oskar Deecke brachte die Hausherren noch vor der Pause erneut in Führung. Diese hätte sogar noch höher ausfallen können, och Victor Aly im Kölner Tor zeigte sich in guter Form. In der zweiten Hälfte kamen die Domstädter durch Elias Würker zum Ausgleich. Im letzten Viertel agierten die Hausherren lange in Unterzahl. Nach einer unübersichtlichen Situation schaltet Christopher Rühr am schnellsten und erzielt das 3:2 (51.) Siegtor für den Tabellenführer.