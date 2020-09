Fußball-Oberliga : Brian Drubel schreibt an Teutonias Vereinsgeschichte

Brian Drubel schreibt an Teutonias Vereinsgeschichte

St. Tönis Mit seinem 100. Treffer für St. Tönis sorgt Brian Drubel beim 1:0 gegen Ratingen 04/19 für den ersten Sieg in der Fußball-Oberliga. Da lachte nicht nur die Sonne, sondern auch die Anhängerschaft.

Nach 59 Minuten unter großem Applaus ausgewechselt stand Brian Drubel, dessen Einsatz mehr als fraglich war, zwei Minuten vor dem Ende zwischen den Zuschauern und fieberte dem Schlusspfiff entgegen. Aus zweierlei Gründen: Mit seinem 100. Treffer für die Teutonen würde sein Tor den Sieg bringen und die Teutonen mit dem ersten Sieg in der Oberliga Vereinsgeschichte schreiben. „Das wäre natürlich ein Traum“, sagte der 30-Jährige, der kurze Zeit später in einer Jubeltraube verschwand. Denn der Traum wurde wahr. Teutonia St Tönis legte dank des Jubiläumstreffers einen 1:0 (1:0)-Sieg über Germania Ratingen einen Start nach Maß hin.

Spielerisch blieben sicher einige Wünsche offen. Dafür zeigten die Gastgeber eine kämpferisch tadellose Leistung. Das würdigte auch Trainer Bekim Kastrati in seiner Nachbetrachtung: „Fußballerisch können wir das sicher besser. Aber Kompliment für die riesige Laufbereitschaft. Ein Prozent weniger hätte nicht zum Sieg gereicht“. Neben Drubel dürfte diese Partie auch für Simon Kuschel eine besondere gewesen sein. Der 26-Jährige bestritt nach einer Verletzung im März 2019 nach einer gefühlten Ewigkeit wieder ein Pflichtspiel. Und das in gewohnter Weise: unaufgeregt, zuverlässig, mit Drang nach vorne, so weit es die Kräfte zuließen.