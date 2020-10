Fußball-Bezirksliga : Benny Wirth schießt den VfL Willich zum Sieg

Grefrath Nach einem Rückstand bescheren seine zwei Treffer den Derby-Sieg beim SSV Grefrath. Dadurch hat sich der VfL Willich zur allgemeinen Überraschung nach dem fünften Erfolg im siebten Spiel ganz vorne eingenistet.

Die Hausherren, die ihren Blick wieder mehr in Richtung untere Tabellenhälfte richten müssen, gingen nicht nur durch Michael Funken in Führung (14., die Vorarbeit kam von Timo Claßen), sondern diktierten auch die ersten 25 Minuten. In der Phase verfehlte Funken noch einmal knapp das Gehäuse. Danach waren aber die Gäste gut im Spiel, doch Benny Wirth und Vladislav Kochoutine scheiterten am stark reagierenden SSV-Schlussmann Heiko Metz (29./34.).