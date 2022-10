Leichtathletik : Anna Mroz-Hrusza bewältigt ihre Trauer mit dem Laufsport

Anna Mroz-Hrusza bereitet sich auf einen Halbmarathon vor. Foto: Anna mroz/anna mroz

Tönisvorst Die 40-jährige Vorsterin hat nach dem Tod ihres Mannes wieder mit dem Laufen angefangen. Derzeit bereitet sie sich auf einen Halbmarathon vor. Sie möchte noch gerne beim Berlin-Marathon starten.

Anna Mroz-Hrusza aus Vorst bereitet sich aktuell auf einen Halbmarathon vor. Dass die 40-Jährige im vergangenen Jahr überhaupt wieder mit dem Laufsport begonnen hat, ist eng mit einem persönlichen Schicksalsschlag verbunden. Schon mit zwölf Jahren hatte Anna damals in ihrer polnischen Heimat mit dem Laufen begonnen. „Damals waren es aber eher kürzere Strecken“, erinnert sie sich heute zurück. Im Alter von 20 verließ sie ihre Giżycko (Lötzen) und folgte dem Ruf der Liebe. Sie hatte ihren Mann Christoph kennengelernt, der schon seit seinem 11. Lebensjahr in Deutschland lebte, und zog zu ihm. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie die Schuhe schon an den Nagel gehängt.

In Vorst lebten Anna und Christoph gemeinsam mit den beiden Kindern sowie Jack Russel Maxell. Im April des vergangenen Jahres verstarb Annas Ehemann plötzlich und erwartet im Alter von gerade einmal 45 Jahren. Ein Schicksalsschlag, der Anna und die Familie hart traf. Die Schwiegereltern Margarethe und Andreas Mroz stehen ihr und den Kindern Vivienne (11) und Maximilian (15) seitdem zur Seite und sind ihr eine große Unterstützung. „Ohne Margarethe und Andreas hätte ich das alles nicht geschafft. Ich bin ihnen so froh und dankbar für diese Unterstützung“, sagt die zweifache Mutter sichtlich gerührt.

Sie begann nach dem Tod ihres Mannes wieder mit dem Laufsport. „Ich musste etwas machen. Für mich war das Laufen etwas, um die Trauer zu bewältigen, um den Kopf frei zu bekommen“, erinnert sich die 40-Jährige. Und dieses gelang ihr mit Bravour und äußerst erfolgreich. In diesem Jahr nahm Anna Mroz-Hrusza gleich an mehreren Läufen teil und dabei war sie äußerst erfolgreich. Ihr erster Lauf war in Venlo, für den sie sich bereits im vergangenen Jahr angemeldet hatte. Sie landete bei diesem 10 Kilometer-Lauf im vorderen Drittel, eine gute Platzierung für den ersten Start.

Anschließend folgten Teilnahmen am Apfelblütenlauf in Tönisvorst, dem Rheinuferlauf in Duisburg und dem Herbstwaldlauf in Viersen. In Tönisvorst gewann Anna den Lauf bei den Frauen, in Duisburg siegte sie in der Altersklasse Ü40 und in Viersen wurde sie Dritte im Gesamtwettbewerb und Zweite in der Altersklasse Ü40.