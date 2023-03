Handball Adler-Frauen erobern die Tabellenspitze

In der Verbandsliga musste die VT Kempen aufgrund der Spielabsage des TV Biefang II pausieren. Die beiden Zähler bekam die Mannschaft von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher am grünen Tisch zugesprochen, das Team aus Oberhausen verzichtete auf einen Nachholtermin. Somit führt die VT die Tabelle mit 38:0 Punkten an und weist zehn Punkte Vorsprung auf den TV Borken, der am kommenden Samstag (17 Uhr, Jahn-Halle) zu Gast in Kempen ist, auf.