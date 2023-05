Neue Ausrichtung des Stadtsportverbands Verband will Sport in Kempen fördern

Die Ziele sind klar benannt. Der Vorstand des Stadtsportverbandes (SSV) Kempen stellt sich inhaltlich neu auf. „Wir wollen in Zukunft der Dienstleister für den Sport in Kempen sein“, sagt Winand Lange. Der 66 Jahre alte Mediziner im Unruhestand ist seit Dezember 2016 Vorsitzender des SSV. Dem Verband gehören 26 Vereine mit etwa 11.000 Mitgliedern an. Er vertritt damit zwar nicht alle Sportvereine, aber doch die Mehrheit der organisierten Sportlerinnen und Sportler in Kempen. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten bei der Frage, welche Rolle der SSV einnehmen sollte. Diese Periode scheint überwunden. Die Verantwortlichen blicken zuversichtlich nach vorne.