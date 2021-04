Kampfmittelbeseitigungsdienst im Einsatz : Splittergranate in Tönisberg entdeckt

So sieht die Splittergranate aus, die in Tönisberg gefunden wurde. Foto: Stadt Kempen

Tönisberg In Tönisberg ist am Donnerstag eine Splittergranate gefunden worden. Wie die Stadt Kempen am Freitag mitteilte, hatte die Stadt die Nachricht erhalten, dass auf freiem Feld an der Straße Achterberg Kampfmittel gefunden worden seien.

Bei Sondierungsarbeiten sei eine Splittergranate entdeckt worden. Daraufhin wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert, der die Splittergranate zur Entschärfung mitnahm. Während der Arbeiten sperrte das Ordnungsamt die Fundstelle ab.

(biro)