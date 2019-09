Stadtbibliothek Kempen : Spieletag in der Bibliothek kommt bei Besuchern gut an

In der Kempener Stadtbücherei konnte am Samstag auch Schach gespielt werden. Die Schachfüchse erklärten das königliche Spiel. Foto: Wolfgang Kaiser

KEMPEN Spielen, das kann man nicht nur allein am Computer, sondern viel schöner in Gemeinschaft, etwa mit Brettspielen oder Karten. Das probierten viele Besucher am Samstagvormittag in der Kempener Stadtbibliothek aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Ruf-Stanley

Denn diese hat eine große Abteilung mit Spielen für jede Altersgruppe. Und als Verstärkung hatte die Bibliothek sich auch noch den Verein Linker Niederrhein (VLN) mit Skatgruppe und Doppelkopfspielern eingeladen. Außerdem zeigten die Bridgefreunde, wie dieses Spiel geht. Die Schachfüchse führten ins königliche Spiel ein.

Greta Wolter, Jeanette Weiß, Biene Zerres und Werner Neeten hatten sich zu einer fröhlichen Doppelkopfrunde nieder gelassen. Da gab es jede Menge Ansagen vor dem Spiel. Munter gewannen einer nach dem anderen seine Stiche, nicht ohne dass die anderen manchmal kräftig lästerten. Gleich nebenan wurde Skat gespielt. Auch da lohnte sich für den Besucher das „Kibitzen“. Denn ausnahmsweise ließen sich die Spieler mal in die Karten schauen, was Skat-Spieler ja eigentlich nicht so mögen. Irene Pohl vom VLN erzählte, dass man die Skatrunden vor einigen Jahren gegründet hatte, weil vor allem ältere Mitglieder keine Wandertouren mehr mitmachen konnten. 16 bis 20 Spieler treffen sich regelmäßig in den Vereinsräumen im Kuhtor.