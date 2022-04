Große Hilfsbereitschaft aus der Region : Aufzug für Max und seinen Rollstuhl steht

Jennifer Audehm muss ihren schwerbehinderten Sohn Maximilian dank des Aufzugs jetzt nicht mehr die Treppe zur Wohnung hochtragen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Familie Audehm aus Kempen-St. Hubert ist überglücklich: Der Aufzug ist da. Durch Spenden kamen mehr als 45.000 Euro zusammen. Die Spendenaktion hatten Cousine Lena Kisker und ihr Bruder Tim organisiert.

Zahlreiche Spender aus der Region haben dafür gesorgt, dass Jennifer Audehm ihren schwerbehinderten Sohn Maximilian jetzt nicht mehr die Treppe zur Wohnung hochtragen muss: Endlich steht der Aufzug hinterm Haus, den sich die Familie sehnlichst gewünscht hatte. Mit Hilfe des Aufzugs kann der Achtjährige nun bequem im Rollstuhl nach oben in die Wohnung im ersten Stock fahren. Unten im Haus wohnen die Großeltern, die Mutter Jennifer Audehm tatkräftig unterstützen. Die Wohnung oben ist für Maximilians Bedürfnisse barrierefrei umgebaut.

Die Schwerbehinderung des Kindes ist die Folge einer Enzephalitis. Das ist eine Entzündung des Gehirns, die beispielsweise durch eine Virusinfektion verursacht werden kann, etwa durch Masern, Mumps oder einen Zeckenbiss. Im Alter von zwei Jahren und neun Monaten erkrankte Maximilian, fiel zunächst ins tiefe Koma, gelangte dann ins Wachkoma. Auf die Zeit im Krankenhaus folgte die Zeit in einer Reha-Klinik. Durch die Enzephalitis wurde sein Gehirn so stark geschädigt, dass er den Körper und seine Bewegungen nicht steuern kann, er kann nicht laufen, nicht sprechen, nicht sitzen. Deshalb verwarf die Familie auch die Idee, einen Treppenlift im Haus zu installieren: „Ein Treppenlift ist in Maximilians Fall nicht möglich, da er sich nicht selbstständig in einer Sitzposition halten kann“, erklärte Lena Kisker beim Start der Spendenaktion.

Maximilian kann jetzt mit seinem Rollstuhl im Aufzug nach oben fahren – hier mit Mutter Jennifer Audehm (r.) und Cousine Lena Kisker. Foto: Norbert Prümen

info Große Hilfsbereitschaft aus der Region Spenden Feuerwehren, Vereine und viele Privatleute gaben Spenden und starteten Aktionen. Unter anderem organisierten der TuS St. Hubert und die Berufsfeuerwehr Florawache 09 Crefeld ein Benefizspiel. Umsetzung Örtliche Firmen unterstützten das Vorhaben, so das Architekturbüro Dreika aus Krefeld, Elektro Göbel aus Kempen, das Bauunternehmen Thelen aus Tönisberg. Um die Vermessung kümmerte sich Peter Runge aus St. Hubert, um die Statik das Büro Pfennings aus Kempen.

So kam die Familie auf die Idee, einen Aufzug zu bauen, der vor allem Maximilians Mutter langfristig entlasten sollte: Die heute 31-Jährige trug das im vergangenen Jahr noch 17, heute 26 Kilo schwere Kind mehrfach am Tag über die schmale Treppe zur Wohnung rauf und runter, auch der Rollstuhl hat Gewicht. Hinzu kommen inzwischen ein Sprachcomputer, mit dem sich Maximilian zu verständigen lernt, und ein Korsett, das seinen Rücken aufrecht hält – beides muss morgens mit zur LVR-Schule in Krefeld und am Nachmittag wieder ins Haus; auch Termine bei der Reittherapie, der Physiotherapie sowie Arztbesuche gehören zum Programm.

Möglich wurde der Bau des Aufzugs durch eine große Spendenaktion, die Maximilians Cousine Lena Kisker (17) gemeinsam mit ihrem Bruder Tim (20) im Mai 2021 startete: Über die Spendenplattform „Gofundme“ baten sie im Internet um Spenden, um dem schwerbehinderten Kind einen Aufzug zu ermöglichen. 35.000 Euro hatten sie sich zum Ziel gesetzt. Um die Aktion zu unterstützen, richtete auch die Freiwillige Feuerwehr in Kempen ein Spendenkonto ein: Maximilians Vater ist Berufsfeuerwehrmann in Düsseldorf, gleichzeitig auch in der Freiwilligen Feuerwehr in Kempen. Und Sohn Maximilian natürlich ein großer Feuerwehr-Fan.

Rund 46.000 Euro kostete der Aufzug nun, „das Angebot über 35.000 Euro war vier Jahre alt“, sagt Maximilians Cousine Lena Kisker. Umso glücklicher ist die Familie, dass genügend Geld zusammenkam, um den Aufzug bauen zu können. Zunächst wurde im Garten das Fundament gelegt, im Dezember 2021 begannen die Arbeiten. Seit drei Wochen ist der Aufzug mit einer Traglast von 400 Kilo jetzt fertig, „der TÜV war da, hat alles abgenommen“, erzählt Jennifer Audehm.

Wenn sie mit dem Kind nach oben fahren will, muss sie nur den Rollstuhl auf die Plattform schieben, die innerhalb des geschlossenen Kastens nach oben und unten fährt, und auf einen Knopf drücken, „den Knopf drücken kann Maximilian aber auch schon alleine“, sagt Lena Kisker lächelnd. Unwohl fühle sich der Junge im Aufzug nicht, berichtet Jennifer Audehm, „er findet das schön. Und er kennt es ja auch gar nicht anders, er fährt oft mit Aufzügen.“