Tadschikistan-Hilfe kommt an : Spenden aus Kempen werden in Tadschikistan verteilt

Kempen Vor über zehn Jahren rief der Kempener Arzt Martin Kamp das Projekt Tajik Aid ins Leben, um in Tadschikistand medizinische Aufbauarbeit zu leisten. In Pandemie-Zeiten ist auch humanitäre Soforthilfe wichtig – etwa durch Kleidung, Sachspenden und Corona-Schutzausrüstung.

Kleidung und andere Spenden aus Kempen sind in Tadschikistan angekommen. Das teilte die Tadschikistan-Hilfe (Tajik Aid) jetzt mit. Ende Januar hatte ein Lkw voller Kinderkleider, Decken, Schlafsäcke und Corona-Schutzausrüstung Kempen verlassen, um zwei Wochen später das rund 7000 Kilometer entfernte Land in Zentralasien zu erreichen. Seither werden Kleidung und andere Sachspenden dort an Kleinkinderheime (Baby Homes), Waisenhäuser und arme Familien im ganzen Land ausgegeben. Die Verteilung werde in Absprache mit dem für die Heime zuständigen Gesundheitsministerium und der Aga-Khan-Foundation durchgeführt, teilte die Initiative mit.